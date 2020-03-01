Йошкар-Ола, , 14:34 — REGNUM В Марий Эл почтили память уроженца республики Марка Евтюхина, который командовал шестой ротой 104-го парашютно-десантного полка, остановившего террористов в Аргунском ущелье 20 лет назад. Митинг прошёл у бюста Героя России в Йошкар-Оле, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Бюст Героя России Марка Евтюхина в Йошкар-Оле Пресс-служба правительства Марий-Эл

Глава региона Александр Евстифеев заявил, что по своему отношению к воинскому долгу Марк Евтюхин всегда был героем, грамотным командиром, профессиональным бойцом и надёжным другом. Его подвиг — яркий пример патриотизма и доблестного служения Родине.

«Сегодня молодёжь, ветераны и всё население республики чтит его память. Мы гордимся, что у нас такой земляк, гордимся тем, что молодёжь имеет такой пример», — подчеркнул руководитель республики.

От имени жителей Марий Эл Евстифеев выразил соболезнования родным и близким героев, погибших в том бою, а также высказал слова благодарности.

ИА REGNUM напоминает, 6 рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск 2 тыс. боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым. За проявленный героизм 22-м военнослужащим присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно, в том числе Марку Евтюхину.

Президент России Владимир Путин сегодня, 1 марта, прибыл в Псков, где почтил память героически погибших воинов-десантников. В память о погибших десантниках была объявлена минута молчания, после чего военнослужащие Преображенского полка прошли перед памятником «Купол» торжественным маршем.

В честь подвига десантников в Псковской области 1 марта учреждён региональный день памяти.