Ватикан, , 14:31 — REGNUM Папа Римский Франциск сделал заявлением относительно состояния своего здоровья. Слова понтифика приводит пресс-служба Ватикана.

Папа Римский Франциск I Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что накануне ряд СМИ распространил информацию о том, что у римского первосвященника якобы диагностирован коронавирус Covid-2019. Издания обращали внимание, что Франциск уже три дня подред отменяет официальные мероприятия с его участием из-за недомогания. При этом за те восемь лет, что он является главой Римской католической церкви подобных случаев не было

Однако в самом Ватикане довольно быстро опровергли информацию о том, что папа заразился коронавирусом.

Теперь же Франциск заявил, что у него простуда и к сожалению он вынужден пропустить недельный постный духовный ретрит с высокопоставленными чиновниками Ватикана к югу от Рима, который должен был начаться сегодня.