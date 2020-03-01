Тегеран, , 14:34 — REGNUM Среди граждан России, находящихся в Иране, случаев заражения коронавирусом не выявлено. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба посольства России в Тегеране на своей странице в Twitter.

Посольство РФ в Тегеране на постоянной основе мониторит обстановку с коронавирусом в Исламской Республике Иран. Случаев заражения коронавирусом среди граждан России, находящихся на территории Ирана, не выявлено.

Российское диппредставительство в Иране настоятельно рекомендует соотечественникам соблюдать правила личной гигиены и не посещать места массового скопления людей, чтобы уберечься от заболевания коронавирусом.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в Иране были выявлены 19 февраля. На сегодняшний день число заболевших в стране возросло до 683 человек. Ряд стран, в том числе Турция, Азербайджан и Афганистан, временно закрыли границу с Ираном из-за вспышки коронавируса.

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