Ташкент, , 14:09 — REGNUM Авиаперелёты в Италию и Японию приостановила компания Uzbekistan Airways из-а вспышки коронавируса в этих странах. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба авиакомпании.

С 1 марта 2020 года временно приостановлены регулярные авиаперелёты в Токио и Рим из-за вспышки коронавируса в этих странах. Такое решение принято авиакомпанией в качестве превентивной меры в борьбе с распространением заболевания.

Совместно с минздравом Узбекистана на всех авиарейсах введены повышенные меры безопасности в связи с эпидемиологической обстановкой. Проводятся санитарно-карантинные мероприятия, введён медико-санитарный контроль лиц, пересекающих границу Узбекистана.

Из-за угрозы распространения коронавируса власти Узбекистана с 1 февраля прервали авиасообщение с Китаем, с 1 марта — с Южной Кореей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о помещении на карантин 231 пассажира чартерного авиарейса, прибывшего в Ташкент из Сеула. Среди изолированных из-за угрозы коронавируса пассажиров находятся 20 граждан России.

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