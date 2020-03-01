Хельсинки, , 13:07 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в Финляндии. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Университетской больницы Хельсинки (HUS).

Инфекция зарегистрирована у двух человек, накануне контактировавших с пациентом, приехавшим из Италии, у которого был обнаружен коронавирус.

Коронавирус выявлен у человека пенсионного возраста и у ребёнка. Оба заболевших чувствуют себя хорошо, они были отправлены домой, где им предписано находиться в изоляции.

Таким образом, число заболевших коронавирусом жителей Финляндии достигло четырёх человек. Сообщается, что состояние первых двух заболевших не вызывает опасений у врачей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о втором случае заражения коронавирусом COVID-2019 среди граждан Финляндии. Женщина, заболевшая данной инфекцией, вернулась на родину из Италии, где зафиксирована вспышка заболевания.

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