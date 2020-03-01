Баку, , 13:05 — REGNUM Заражение коронавирусом было диагностировано у двух граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана, сообщили 29 февраля в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Азербайджане.

В штабе также добавили, что граждане помещены в инфекционный бокс со специальным режимом. Заражение граждан вирусом Covid-19 подтвердили после специально проведенного теста. Состояние госпитализированных стабильное.

В настоящее время на территории Азербайджана зафиксировано три случая заражения вирусом Covid-19.

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Отметим, что о первом случае заражения Covid-19 сообщалось 28 февраля. Заболевшим оказался гражданин Российской Федерации.

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