Ереван, , 12:44 — REGNUM Более 30 человек изолированы из-за выявленного случая заболевания коронавирусом в Армении. Об этом 1 марта сообщил журналистам министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

Всего на карантин были помещены 32 человека. Они находятся в гостинице Golden Palace в городе Цахкадзоре. Торосян уточнил, что до сегодняшнего дня в стране было проведено 117 тестов на коронавирус, только один из них показал положительный результат.

При этом министр отметил, что граждане Армении продолжают въезжать в страну через сухопутную границу с Ираном.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первом случае заболевания коронавирусом COVID-2019, выявленном в Армении. Заболевший прибыл в страну из Ирана с супругой, у неё коронавирус обнаружен не был.

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