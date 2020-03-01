Ташкент, , 12:05 — REGNUM Более 230 пассажиров чартерного авиарейса «Сеул — Ташкент» компании-перевозчика «Узбекские авиалинии», в том числе 20 граждан России, были помещены на карантин в Узбекистане. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Авиарейс прибыл в Ташкент в 02:40 (00:40 мск), на борту самолёта находился 251 пассажир, в том числе 27 граждан РФ, из них семеро транзитных пассажиров. Из них на двухнедельный карантин в связи со вспышкой коронавируса в Южной Корее был помещён 231 пассажир, из них 49 иностранных граждан.

Пассажиры с подозрением на заражение коронавирусом размещены на 14 дней в санатории в городе Чиричик в Ташкентской области.

Ещё 22 транзитных пассажира были изолированы в карантинное помещение до прибытия авиарейса, после чего они вылетят в пункт назначения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о временной приостановке Узбекистаном регулярных авиарейсов в Сеул в связи со вспышкой коронавируса в Южной Корее.

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