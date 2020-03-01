Ульяновск, , 11:36 — REGNUM Пострадавший в ДТП подросток в Ульяновской области, которому врачи пришили кисть руки, 1 марта отправили в Москву, сообщает телеграмм-канал «Пул № 73».

Мальчика, который 29 февраля получил травмы в ДТП и которому врачи пришили кисть руки, утром 1 марта отправили с родителями в Москву. Там его обследуют в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии.

«Там проведут дополнительные обследования. Мы будем надеяться на самый лучший прогноз. Поможем и с реабилитацией», — сообщал ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который 29 февраля вместе с дочками навестил в больнице детей и встретился с родителями пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 февраля в Ульяновской области попал в аварию автобус, который вёз в Ульяновск детскую футбольную команду «Нефтяник» из Новоспасского района. Транспортное средство опрокинулось. По данным региональных властей, в результате ранения получили десять человек, в том числе трое детей были госпитализированы, один из них — в тяжёлом состоянии. Всего на момент ДТП в салоне находилось 26 юных спортсменов и трое тренеров.

Правоохранители организовали проверочные мероприятия, детали и причины аварии устанавливаются. Также будет проверено соблюдение правил перевозки детей.

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