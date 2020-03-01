Минск, , 10:38 — REGNUM В министерстве здравоохранения Белоруссии прокомментировали информацию, согласно которой у отца девушки, с которой состоял в отношениях ранее госпитализированный с коронавирусом студент из Ирана, выявили заболевание коронавирусом. Об этом 29 февраля со ссылкой на информацию, предоставленную министерством здравоохранения республики сообщил портал «Минск-новости».

На данный момент отец девушки находится под подозрением на заражение коронавирусом. По информации, предоставленной минздравом, клиническая картина заболевания отсутствует, но «один из тестов дал сомнительный результат». В данной связи повторно проверяются лабораторные данные относительно данного мужчины и его родственников, что будет сделано в течение ближайших суток. Ни у кого не имеется клинических проявлений заболевания. У мужчины с подозрением на коронавирус самочувствие нормальное, температура тела вечером 29 февраля была 36,2.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Белоруссии у студента из Ирана подтвердили заболевание коронавирусом. После чего ряд студенческих общежитий были закрыты для посетителей.

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