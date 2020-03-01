Киев, , 10:01 — REGNUM В Киеве студентов, прибывших из Китая, ввиду боязни заразиться коронавирусом не пустили в общежитие, отправив их провериться на предмет заражения коронавирусом в медицинское учреждение столицы Украины. Об этом сообщила заведующая инфекционным отделением Александровской больницы Татьяна Гайнудтинова в интервью изданию «Главком».

Она отметила, что не проходит ни одного дня, чтоб кто-либо не попросил проверить его на предмет заражения коронавирусом. Гайнудтинова рассказала о случае, который произошел не так давно со студентами из КНР, прибывшими в Киев. В Китае, как пояснила медик, студентов до этого проверяли и они находились на карантине по коронавирусу. Но друзья студентов, которые также являются китайцами, отказались их пускать в общежитие, пока те не измерят температуру тела в Александровской больнице столицы Украины.

Заведующая инфекционным отделением Александровской больницы охарактеризовала данную ситуацию как абсурдную, заявив, что температуру можно было измерить и в пределах общежития. Температуру тела гражданам Китая в больнице по ее словам все же измерили.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Черновицкой области госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирс. До этого он несколько дней путешествовал в Италии и вернулся на Украину 26 февраля.