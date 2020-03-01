Москва, , 09:17 — REGNUM Сегодня, 1 марта, отмечается Всемирный день иммунитета. Он особенно актуален на фоне распространения в мире нового коронавируса Covid-2019, вызывающего тяжелую форму атипичной пневмонии. В связи с этим Федеральная служба по надзору в сфере защиты право потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации по поддержанию высокого уровня иммунитета.

В Роспотребнадзоре заявили, что среди признаков снижения иммунитета — это частые простуды, герспес на губах, сонливость и бессонница, боль в суставах и мышцах, частые головные боли, высыпания на коже.

При этом силы иммунитета на 50% зависят от образа жизни, который ведет человек, и тут немаловажную роль играют вредные привычки.

А это значит, что для поддержания высокого уровня иммунитета лучше отказаться от алкоголя и курения, спать не менее восьми часов в день, закаляться и заниматься спортом.

«Для хорошего самочувствия и правильной работы внутренних органов необходимо укреплять естественный иммунитет и проводить своевременную вакцинацию», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.