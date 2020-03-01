Черновцы, Украина, , 09:20 — REGNUM С подозрением на заражение новым коронавирусом в инфекционное отделение Черновицкой областной больницы госпитализировали мужчину, который ранее вернулся после путешествия по Италии, сообщает 29 февраля пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

Мужчина путешествовал в Италии с 21 февраля, а 26 февраля вернулся домой и чувствовал себя хорошо. 28 февраля у прибывшего из Италии гражданина была отмечена повышенная температура тела и першение в горле.

Мужчину госпитализировали и проводят обследование на предмет вирусных инфекций.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Украине у двоих госпитализированных (в Ивано-Франковской и Кировоградской областях) подозревают заражение коронавирусом. Данные обследований на грипп оказались отрицательными. Пробы, взятые у заболевших отправлены в вирусологическую рефренс-лабораторию для дальнейшего исследования. Министерство здравоохранения накануне сообщило, что на Украине нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирсуом.