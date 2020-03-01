Бангкок, , 09:19 — REGNUM Первый случай летального исхода от заболевания, вызванного коронавирусом зарегистрирован в Таиланде. Об этом 1 марта сообщила газета Pattaya News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Умерший являлся гражданином Таиланда 35-ти лет. В конце января у него была диагностирована лихорадка денге, а в начале февраля анализы подтвердили и заражение коронавирусом COVID-2019.

Пациент с момента постановки ему первичного диагноза находился в критическом состоянии и не покидал медучреждение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 40 случаях заражения коронавирусом в Таиланде. Из них выздоровели 24 человека.

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