Сургут, Югра, , 08:50 — REGNUM В Сургуте 1 марта пройдут широкомасштабные праздничные гуляния. В связи с чем будет перекрыта улица Университетская до площади перед Сургутским государственным университетом. Об этом сообщил глава экономической столицы Югры Вадим Шувалов в своём аккаунте «ВКонтакте».

План перекрытия улиц в Сургуте Vk.com/vadim.shuvalov

Дорогу перекроют с 7 до 17 часов, а масленичные гуляния будут идти с 12 до 16 часов, пояснил градоначальник.

Масленичные гуляния будут проходить в Старом Сургуте и на площади СурГУ. Горожанам обещают разнообразные блины с начинками, чай, выпечку, театрализованные представления, аттракционы и конкурсы. В финале будет сожжено чучело Масленицы.