Перт, Австралия, , 06:05 — REGNUM 78-летний австралиец, прибывший с «карантинного» лайнера Diamond Princess, скончался в городе Перт на западе Австралии, став первой жертвой коронавируса в этой стране, 1 марта передает телеканал ABC, ссылаясь на руководителя системы здравоохранения региона.

Мужчина в течение недели находился в изоляции с момента эвакуации с лайнера. Вместе с ним была эвакуирована и его супруга. В настоящее время, на территории Австралии зарегистрировано 25 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 февраля в округе Кинг штата Вашингтон скончался первый в США заболевший коронавирусом COVID-19.

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