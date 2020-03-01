Сеул, , 05:49 — REGNUM 3526 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Южной Корее после выявления 376 новых случаев, 1 марта сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Больше всего заразившихся людей зафиксировано в городе Тэгу — 333 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи попросили граждан не покидать свои дома в ближайшие дни, которые станут «решающим моментом» в борьбе с инфекцией.

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