Магнитогорск, Челябинская область, 1 марта 2020, 05:34 — REGNUM В Челябинской области СКР выясняет обстоятельства смерти ученика второго класса во время уроков в школе. Об этом сообщает областное следственное управление.
ЧП случилось в школе Магнитогорска. Начата проверка. После её окончания будет принято должное решение.
Как сообщало ИА REGNUM, во время урока мальчик нагнулся, чтобы поднять ручку, и ему стало плохо. У него остановилось сердце.
Уже известно, что у него было хроническое заболевание.
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