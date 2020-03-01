Магнитогорск, Челябинская область, , 05:34 — REGNUM В Челябинской области СКР выясняет обстоятельства смерти ученика второго класса во время уроков в школе. Об этом сообщает областное следственное управление.

ЧП случилось в школе Магнитогорска. Начата проверка. После её окончания будет принято должное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, во время урока мальчик нагнулся, чтобы поднять ручку, и ему стало плохо. У него остановилось сердце.

Уже известно, что у него было хроническое заболевание.

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