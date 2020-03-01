Ереван, , 05:22 — REGNUM Первый случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован на территории Армении, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

Заболевший прибыл в Армению из Ирана 28 февраля вместе с супругой, анализы которой показали отрицательный результат. По словам премьер-министра, медики оценивают состояние больного как удовлетворительное.

Пашинян пообещал, все, кто имел контакт с заразившимся, будут изолированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Армения прекратила на 14 дней сухопутное сообщение с Ираном из-за вспышки коронавирусной инфекции.

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