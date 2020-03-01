Ухань, Китай, , 05:05 — REGNUM 79 824 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом выявлено в Китае с начала вспышки, из них 2870 — со смертельным исходом, 1 марта сообщает государственный комитет по здравоохранению КНР.

Чуть больше половины от всех заболевших — 41,6 тысячи — выздоровели. Число новых пациентов за сутки составило 573, а погибших — 35. Еще более 51,8 тысячи человек, контактировавших с больными, находятся под наблюдением медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, количество заразившихся коронавирусом за пределами Китая достигло 6003. При этом, 86 человек скончались от последствий болезни.

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