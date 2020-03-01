Сиэтл, США, , 04:04 — REGNUM Чрезвычайное положение на территории американского штата Вашингтон из-за угрозы распространения коронавируса распорядился ввести губернатор региона Джей Инсли после первой жертвы этого заболевания на территории США, 29 февраля сообщается на сайте губернатора.

Инсли приказал госучреждениям и департаментам использовать все имеющиеся в их распоряжении ресурсы для борьбы с распространением инфекции. Введенное им чрезвычайное положение предполагает возможность использования на территории региона Национальной гвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 февраля в округе Кинг штата Вашингтон скончался пациент, заболевший коронавирусом нового типа.

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