Южно-Сахалинск, , 03:41 — REGNUM Решение обратиться в правительство РФ с просьбой ограничить регулярное транспортное сообщение с японским островом Хоккайдо из-за опасений перед коронавирусом приняли власти Сахалинской области, 1 марта сообщает пресс-служба регионального правительства.

Руководство региона просит ввести ограничение с 5 марта до особого распоряжения. Решение было принято на экстренном заседании, которое провел губернатор области Валерий Лимаренко.

Как отмечается в сообщении, на Хоккайдо выявлено уже 66 случаев заражения коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 4 февраля власти Сахалинской области установили повышенный санитарный контроль в портах, аэропортах и в гостиницах на Сахалине и Курилах, чтобы не допустить проникновения коронавируса на территорию региона.

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