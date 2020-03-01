Лондон, , 03:16 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его сожительница Кэрри Симондс объявили об ожидании ребенка. Пара намерена пожениться, сообщает 1 марта Reuters.

«Премьер-министр и мисс Симондс очень рады объявить о помолвке и о том, что они ожидают ребенка в начале лета», — цитирует источник сообщение пары.

Напомним, 31-летняя Симондс — первый партнер британского лидера в недавней истории, который живет с ним в незарегистрированных отношениях. Отношения пары были предметом пристального внимания в период избирательной кампании Джонсона. В прошлом браке у действующего премьера уже есть четверо детей. Джонсон и его экс-супруга расстались в сентябре 2018 года после 25 лет совместной жизни.