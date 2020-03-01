Женева, Швейцария, , 02:14 — REGNUM 1318 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за пределами Китая зарегистрировано за последние сутки Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 29 февраля сообщается на ее сайте.

Общее количество заразившихся в 53 странах, за исключением КНР, достигло 6009 человек. При этом количество жертв эпидемии выросло до 86 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на 29 февраля в Италии число подтвержденных случаев заболевания достигло 1049, а во Франции — 100.

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