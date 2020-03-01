Вашингтон, , 01:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность перекрытия границы с Мексикой. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в Белом доме, передает CNBC.

«Мы думаем о южной границе», — заявил президент США в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Ране о рассмотрении вопроса о перекрытии границы Мексики и США администрацией президента сообщало агентство Reuters. По последним данным в Мексике подтверждено 3 случая заражения, в то время как на американской территории 66 случаев.

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