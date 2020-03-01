Дублин, 1 марта 2020, 01:52 — REGNUM Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Ирландии, 29 февраля сообщается на сайте ирландского министерства здравоохранения.
Мужчина прибыл из Италии. Власти ищут всех, кто контактировал с больным.
Как сообщало ИА REGNUM, количество заболевших коронавирусом в соседней с Ирландией Великобритании достигло 20 человек. Один из них находится на территории Северной Ирландии.
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