Москва, , 01:34 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Республикой Корея будет сокращено из-за угрозы распространения нового коронавируса: перевозку пассажиров будут выполнять только российская компания «Аэрофлот» и южнокорейский перевозчик Korean Air, сообщала ранее пресс-служба министерства транспорта России.

Все рейсы будут выполняться через терминал F в Шереметьево. Перелеты компаний Jeju Air, Air Busan, «Якутия» и некоторых других будут отменены до 31 марта.

Напомним, согласно последним данным, количество инфицированных новым коронавирусом в Южной Корее достигло 2931 человек. Только за последние сутки в стране было зафиксировано 594 вновь заболевших.