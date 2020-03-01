Люксембург, , 01:10 — REGNUM Первый случай заболевания новым типом коронавирусом зафиксирован в Люксембурге, 29 февраля сообщает портал RTL, ссылаясь на минздрав страны.

Мужчина прибыл из Италии. После обращения его поместили в больницу. Сейчас медики проводят повторное исследование, чтобы убедиться в заболевании полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля первый заразившийся коронавирусом был зарегистрирован в Монако.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: В Монако зафиксирован первый случай заражения коронавирусом