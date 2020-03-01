Вашингтон, , 00:59 — REGNUM США готов оказать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом COVID-19, но иранские власти должны сами обратиться за ней, 29 февраля заявил американский президент Дональд Трамп.

Свое заявление глава Белого дома сделал на конференции Союза американских консерваторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля госсекретарь США Майкл Помпео также предложил помощь Тегерану в борьбе со вспышкой вируса. Однако в Иране отвергли данное предложение, объяснив, что оно неискренне и является частью политической игры.

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