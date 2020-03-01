Бразилиа, , 00:43 — REGNUM Информацию о выявлении второго случая заболевания коронавирусом COVID-19 в Бразилии подтвердил бразильский минздрав, 29 февраля на своей странице в Twitter.

Заболевший прибыл из Италии, как и в первом случае. В сообщении уточняется, что фактов о передаче заболевания на территории Бразилии не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Бразилии и во всей Латинской Америке зарегистрировали 26 февраля.

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