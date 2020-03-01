Москва, , 00:33 — REGNUM Закон, регламентирующий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных препаратов, в составе которых присутствуют наркотические или психотропные вещества, вступил в силу 1 марта.

Соответствующие поправки в закон «Об обращении лекарственных средств» президент России Владимир Путин подписал 28 декабря 2019 года.

Согласно приказу минздрава РФ, в список лекарственных препаратов вошли препараты «Диазепам», «Мидазолам», «Клобазам», «Лоразепам» и «Фенобарбитал». Данные препараты разрешены ко ввозу в РФ с 1 марта 2020 по 31 декабря 2023.

Напомним, в 2019 году уголовное дело было возбуждено в отношении матери, заказавшей за границей своему ребенку противосудорожный препарат «Фризиум». Женщину задержали на почте при получении лекарства. Прекратить уголовное преследование стало возможным после широко резонанса в СМИ.