Москва, 1 марта 2020, 00:41 — REGNUM Крупнейший в Европе крытый тематический парк «Остров Мечты» открылся в Москве 29 февраля. За отдыхом в российском аналоге «Диснейленда» наблюдал корреспондент ИА REGNUM.

Парк «Остров Мечты» в Нагатинской пойме
Парк «Остров Мечты» в Нагатинской пойме
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тематическая зона «Маугли в стране динозавров»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тематическая зона «Маугли в стране динозавров»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Очередь на аттракцион
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тематическая зона «Черепашки-ниндзя»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тематическая зона «Черепашки-ниндзя»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тематическая зона «Черепашки-ниндзя»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тематическая зона «Маугли в стране динозавров»
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Первый же день работы парка показал насколько востребованы оказались его аттракционы и развлечения — вокруг касс буквально яблоку упасть было негде. Ажиотаж на входе постепенно сменялся другими эмоциями. С первых же минут работы объект удивил отдельных посетителей не только разнообразием своих развлечений, но и ценами на них. Некоторые москвичи не скрывали своего раздражения стоимостью услуг и открыто возмущались стоимости.

Очередь на аттракцион
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Заброшенный дом и очередь в него
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Театр кукол «Золотой ключик»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Отель Трансильвания
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тематическая зона «Замок Снежной королевы»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Отель Трансильвания пока что ещё не открыт
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тематическая зона «Черепашки-ниндзя»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Не все аттракционы ещё открыты
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тематическая зона «Черепашки-ниндзя»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тематическая зона «Черепашки-ниндзя»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тематическая зона «Черепашки-ниндзя»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тематическая зона «Черепашки-ниндзя»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тематическая зона «Черепашки-ниндзя»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тематическая зона «Маугли в стране динозавров»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тематическая зона «Маугли в стране динозавров»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тематический ресторан
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Очередь на аттракцион
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тематический парк
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вход в тематический парк
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Масла в огонь подлил и тот факт, что для детей старше 10 лет действовала другая тарифная сетка, чем для более маленьких посетителей. Стоимость аттракционов для них была существенно выше. По подсчётам корреспондента ИА REGNUM отдых семьи из четырех человек обошёлся бы в «Острове мечты» в районе 15 тысяч рублей.

Кассовый терминал
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Площадь Москва
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Некоторые кассовые терминалы уже не работают
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Цены на билеты
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Улица Барселоны в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Улица Барселоны в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Улица Барселоны в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Улица Барселоны в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Улица Барселоны в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Справедливости ради отметим, что для малышей ростом менее 90 сантиметров развлечения сделали бесплатными. Билет же для детей в возрасте до 10 лет в выходной день составляет 2600 рублей, без очереди — 5100 рублей, в будние дни расценки составляют 1900 и 4400 рублей соответственно. Для ребят старше 10 лет посещение аукциона будет стоить на 300 рублей дороже. Семейный билет, которым могут воспользоваться два взрослых и два ребёнка стоит 9900 рублей в выходной день и 7400 рублей в будний.

Улица Барселоны в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Улица Лондона в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Работы продолжаются
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Работы продолжаются
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Улица Рима в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Улица Рима в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Улица Рима в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Улица Рима в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Площадь Москва в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Площадь Москва в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Площадь Москва в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Площадь Москва в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Улица Беверли-Хиллз в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Улица Беверли-Хиллз в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Улица Беверли-Хиллз в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Улица Беверли-Хиллз в парке «Остров мечты»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Очередь на вход
Дарья Антонова © ИА REGNUM

В первый день большинство посетителей покупали билеты, которые не дают права проходить без очереди, что существенно увеличило время ожидания. Причём некоторые аттракционы ещё запущены — в полную мощность парк начнёт работать в апреле. При этом очередь образовалась не только на входе к местам развлечения, но даже в гардеробе. Ситуацию усугубляло то, что в парке периодически переставали работать автоматические двери на вход-выход, что также создавало скопление людей.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков сравнил московский «Остров мечты» с Диснейлендом