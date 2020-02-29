Париж, , 22:48 — REGNUM Во Франции количество инфицированных COVID-2019 возросло до 100 человек. Об этом, как передает телеканал BFM, сообщил генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон на пресс-конференции.

«100 человек были поражены новым коронавирусом с конца января, из которых 86 в настоящее время госпитализированы», — отметил он.

Саломон также добавил, что на территории страны от коронавируса скончались два человек.

Напомним, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран после внеочередного заседания совета безопасности и кабинета министров сообщил, что во Франции количество заразившихся коронавирусом возросло до 73 человек.

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