Вашингтон, , 22:58 — REGNUM В администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность введения ограничений на въезд граждан из Мексики. Об этом 29 сообщает Reuters со ссылкой на чиновников из министерства внутренней безопасности США (DHS).

Обсуждение вопросов, связанных с ограничением пересечения границы, вызвано тем, что 28 февраля правительство Мексики сообщило о трех зарегистрированных случаях заражения коронавирусной инфекцией у лиц, которые недавно посещали Италию. Данный факт делает Мексику второй страной в Латинской Америке по числу быстро распространяющихся заболеваний, отмечают в издании.

Источники из министерства внутренней безопасности США также сообщили, что в администрации президента рассматривают возможность введения ограничений на въезд в страну для туристов, прибывших из Южной Кореи, Италии и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что власти США готовы к худшему сценарию распространения коронавируса, но рассчитывают на то, что он не воплотится в реальность.

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