Ватикан, , 22:20 — REGNUM В Ватикане опровергли слухи о том, что у папы Римского Франциска и двоих его помощников была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-2019. Об этом 29 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

«Очень большой фейк», — прокомментировали информацию о возможном заражении пантифика и его приближенных людей новым типом пневмонии.

Напомним, ранее интернет-ресурс MCM News, ссылаясь на заявление Ватикана, сообщил о том, что у папы Римского Франциска и двоих его помощников медицинские тесты на выявление нового типа коронавируса показали положительные результаты, и якобы в связи с этим папа и его помощники были помещены на карантин.

Данные слухи основывались на том, что папа Римский Франциск в последние дни испытывает легкое недомогание, из-за которого вынужден отменять аудиенции. Кроме этого, дополнительным стимулом к распространению фейков о возможном заражении понтифика является тяжелая эпидемиологическая ситуация Италии, вызванная вспышкой коронавирусной инфекции на севере страны.

Напомним, по состоянию на 29 февраля в Италии число подтвержденных случаев инфицирования новым типом коронавируса достигло 1049.

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