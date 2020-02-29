Люксембург, , 21:26 — REGNUM По решению коалиционного правительства Люксембурга с 29 февраля на территории герцогства вводится бесплатный проезд в общественном транспорте для жителей и гостей страны. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Отмечается, что данная мера принята в рамках решения проблемы автотранспортных пробок в стране, вызванных большим наплывом туристов и работников, которые на личных транспортных средствах приезжают в столицу герцогства из других стран Европейского союза (ЕС).

По предварительным оценкам, обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте обойдется местному бюджету в €41 млн в год, которые планируется изыскать из налогового бюджета Люксембурга.

Напомним, ранее в столице Эстонии Таллине с 1 января 2013 года также был введен бесплатные проезд в общественном транспорте. Однако, это мера затронула только горожан и отдельные категории граждан (молодых матерей с детьми в возрасте до трех лет, учащихся в возрасте до 19 лет, детей дошкольного возраста, пенсионеров и инвалидов с сопровождающими их лицами).

Позднее к опыту эстонских коллег проявили интерес власти французского города Дюнкерк. Этот город с двухсоттысячным населением стал с 1 сентября 2018 года самым крупным городом Франции, который полностью перешел на бесплатный общественный транспорт.

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