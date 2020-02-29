Рим, , 21:14 — REGNUM В Италии число подтвержденных случаев инфицирования новым типом коронавируса достигло 1049. Об этом 29 февраля сообщил на пресс-конференции руководитель службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Свое выступление Боррелли начал с положительных новостей из Лигурии, где от коронавирусной инфекции излечились четверо итальянцев.

«Сейчас у нас 1049 зараженных. 29 человек скончались, 50 выздоровели», — проинформировал общественность глава службы гражданской обороны.

Он отметил, что на данный момент порядка 52% зараженных прибывают на карантине в домашних условиях, так как у некоторых из них либо не наблюдается симптомов коронавируса, либо течение болезни сопровождается легким недомоганием, что не предполагает экстренной госпитализации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения (Минздрав) и Роспотребнадзор России рекомендовало гражданам страны отказаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекцией, в том числе от путешествий в Италию.

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