Исламабад, , 20:23 — REGNUM В Пакистане выросло общее число заразившихся коронавирусом до четырех человек. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил министр здравоохранения страны Зафар Мирза на пресс-конференции.

«Мы получили сообщения о еще двух положительных случаях заболевания коронавирусом», — сказал он.

По его словам, число заразившихся коронавирусом в стране увеличилось до четырех.

27 февраля агентство «Синьхуа» со ссылкой на советника пакистанского премьер-министра по здравоохранению Зафара Мирзу сообщило, что за прошедшие сутки в Пакистане было выявлено два случая заражения коронавирусом нового типа.

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