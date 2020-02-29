Москва, , 20:04 — REGNUM Нынешняя зима в Москве, где средняя температура воздуха превысила предыдущий рекорд самой теплой зимы на 2,5 градуса, установила невероятный рекорд. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

«С 1 декабря 1960 по 29 февраля 1961 года средняя температура (в Москве зимой) составила минус 2,8 градуса, — отметил Вильфанд. — Сейчас температура выше этого рекорда примерно на 2,5 градуса».

Таким образом, отметил специалист, зима в российской столице «оказалась супертеплой», побив рекорд 59-летней давности.

Ранее на портале «Метеоновости» сообщалось, что в первый день весны в Москве и Подмосковье ожидается тёплая погода. Атмосферное давление в норме, 744−746 мм рт. ст.

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