Москва, , 19:50 — REGNUM В министерстве здравоохранения (Минздрав) России проинформировали об изменении рекомендаций для врачей по выявлению коронавирусной инфекции у пациентов, обратившихся с признаками ОРВИ в медицинские учреждения. Об этом 29 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

«Эксперты Минздрава России скорректировали рекомендации для врачей по выявлению COVID-19, обновлённая информация будет направлена во все медучреждения», — цитирует сообщение министерства «Интерфакс».

Отмечается, что при обнаружении симптомов, характерных для острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), граждане России могут обратиться в медучреждения по месту жительства. При осмотре заболевший обязательно должен сообщить врачу-терапевту о том, прибывал ли он в зарубежных странах, в которых выявлены случаи заражения коронавирусом или наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением этой инфекции.

После осмотра лечащий врач принимает решение о целесообразности направления больного на дальнейшее обследование с использованием зарегистрированных тест-систем на выявление нового типа коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения (Минздрав) России рекомендовало гражданам страны отказаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекцией. В группу повышенного риска для путешественников включены Китай, Южная Корея, Италия и Иран.

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