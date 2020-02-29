Москва, , 19:18 — REGNUM В России скончался чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Георгиевич Ведерников. Об этом сообщает в субботу, 29 февраля, пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

«А.Г.Ведерников … трагически погиб в возрасте 60 лет, — говорится в сообщении. — ФВСР выражает глубокие соболезнования родным, близким, ученикам Андрея».

О том, что именно произошло и где произошла трагедия, пока не сообщается.

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