Токио, , 19:06 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал население страны не подвергаться ажиотажу по скупке туалетной бумаги с прилавков магазинов на фоне распространения коронавирусной инфекции, так как информация о нехватке этого товара в стране не соответствует действительности. Об этом 29 февраля он сообщил во время пресс-конференции в Токио.

«Сейчас ходят слухи, которые не соответствуют действительности. Все производство туалетной бумаги находится в Японии. Есть достаточный запас этого товара. Я прошу вас отнестись спокойнее к закупочной деятельности», — отметил Абэ.

Напомним, ранее в японском сегменте интернета появилась дезинформация о том, что якобы туалетную бумагу и медицинские маски производят из одного материала, которым японская промышленность обеспечена не в полной мере и закупает у третьих стран.

В результате этого японцы стали массово скупать данный вид продукции в магазинах и аптеках страны, тем самым создав дефицит. На данный момент, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию, власти Японии запретили продавать в одни руки более одной упаковки туалетной бумаги и салфеток.

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