Кито, , 18:54 — REGNUM Первый случай заболевания пневмонией нового типа, которую вызывает коронавирус, зафиксирован в Эквадоре. Об этом сообщила министр здравоохранения Эквадора Каталина Андрамуньо на пресс-конференции.

По ее словам, коронавирус проник на территорию страны, несмотря на принятые ранее меры местных властей.

О том, кто именно заразился коронавирусом, пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 28 февраля заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес на пресс-конференции сообщил, что в Мексике был диагностирован первый случай заражения коронавирусом.

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