Нижний Новгород, , 18:27 — REGNUM Акции памяти российского политика Бориса Немцова, убитого в Москве в этот день пять лет назад, в российских регионах прошли практически незаметно.

В Ульяновске на согласованный пикет вышли 12 человек против заявленных 50, в Перми — 100 против заявленных трехсот, в Омске прошло пять одиночных пикетов, в Челябинске на митинге с завяленным количеством участников до 95 человек «отметились» порядка 50 человек, фактическая численность участников митинга во Владимире составила 28 человек на фоне заявленных восьмисот.

Форматы заявленных мероприятий были крайне разнообразны — от митингов до одиночных пикетов, устроители тоже не отличались монолитностью — среди них были частные лица, правозащитники, представители партии «Парнас», отделений МДД «Весна», штаба Алексея Навального, Либертарианской партии.

Лозунги участников акций тоже были очень разными — от абстрактной недопустимости политических репрессий и критики действий следственных и правоохранительных органов, до протеста против внесения изменений Конституцию России.

Кроме того, в четверг, 27 февраля, заседание Законодательного собрания Нижегородской области по предложению губернатора Глеба Никитина началось с минуты молчания в память о политике Борисе Немцове.

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