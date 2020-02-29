Париж, , 17:48 — REGNUM До 73 человек возросло количество заразившихся коронавирусом во Франции. Об этом 29 февраля сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран после внеочередного заседания совета безопасности и кабинета министров, посвящённого коронавирусу. Трансляцию вёл Елисейский дворец.

Веран привёл данные на на 13:00 (15:00 мск) 29 февраля. Число заболевших в стране на этот момент составляет 73 человека, из них 59 госпитализировано, два человека скончались, 12 пациентов выздоровело.

Правительством Франции в связи со вспышкой коронавируса в стране принято решение об отмене массовых мероприятий, в том числе салона недвижимости MIPIM в Канне, который был перенесён на июнь. Также отменён парижский марафон, который должен был состояться 1 марта.

По словам Верана, на всей территории страны будут запрещены массовые мероприятия, предусматривающие более пяти тысяч человек, в случае, если их проведение предусмотрено на закрытых площадках. А в пяти коммунах департамента Уаза, где самое большое количество заболевших, властями отменены все мероприятия, где возможно скопление народа. Также рекомендуется воздержаться от поездок и по возможности работать из дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число заболевших уханьским вирусом во Франции составило 57 человек. Министр здравоохранения страны призвал всех граждан Франции помочь остановить распространение опасной инфекции в стране.

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