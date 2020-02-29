29 февраля 2020 | Время чтения 9 мин

Владимир Станулевич, , 17:27 — REGNUM В паре километров от Новодвинска шоссе Архангельск-Новодвинск спускается в ложбину между холмов. Это дно бывшего искусственного Золотицкого озера существовавшего чуть не с XVII века и спущенного в 1930-х годах XX века. Воды озера «держала» плотина, в которую были встроены пильные и мукомольные мельницы и кузнечный цех Ширшинского адмиралтейского завода. Плотина высотой 15 метров и длиной около 150 прекрасно сохранилась слева от моста на шоссе Архангельск-Новодвинск.

Корпус клипера «Джигит» архангельской постройки, потопленного как мишень 2 июля 1869 года на учениях Балтийского флота. Лежит на дне Финского залива у Выборга. Фото: А.В. Лукошков Реестр кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия Российской Федерации. Т.2. СПб., 2019.

Архангельское адмиралтейство в Соломбале было сборочным цехом, а «детали конструктора» готовились в Ширше. Одними из лучших кораблей, построенных на соломбальских верфях, стали так называемые «архангельские клипера». Начавшаяся в 1855 году Крымская война с Англией, Францией и Турцией привела к блокаде портов Российской Империи. Английская эскадра в 1855—1856 годах разоряла поселения на берегах Белого моря. Русский флот не мог сражаться с крупнейшим флотом мира. Решено было ответить ассиметрично — уничтожая английскую торговлю в океане.

В.Т. Щербацкий, историк военно-морского флота:

«…адьютант генерал-адмирала (Великого князя Константина Николаевича — прим. автора) капитан 2-го ранга И. А. Шестаков… предложил построить при Архангельском порте шесть шкун и выслать их в крейсерство, изобразив «…как мог, весь ужас лондонской биржи при первой вести о нападении русских крейсеров на английскую коммерцию …»

…глава морского ведомства… чувствам которого не чуждо было желание хоть чем-то уязвить «гордый Альбион», принял идею весьма благосклонно…»… К началу нового 1856 года работы имели значительное продвижение…: «…Назначенные … к строению в Архангельском адмиралтействе шесть винтовых лодок, наименованные «Разбойник», «Опричник», «Стрелок», «Пластун», «Наездник» и «Джигит», 5 сего января заложены …» (1).

Были построены шесть клиперов водоизмещением 615 т каждый, длиной 45 м, шириной 9,1 м, осадкой 3,6 м, с паровой машиной мощностью 300 л.с. и скоростью хода 9 узлов. Экипаж клипера составляли 9 офицеров и 92 матроса. Вооружение — 1×60-фунтовая гладкоствольная пушка и 2×24-фунтовых нарезных пушки. Повоевать на Крымской войне они не успели.

В.Т. Щербацкий, историк военно-морского флота:

«В конце мая (1856 года) в Архангельск для комплектования команд клиперов прибыли моряки-черноморцы, участники обороны Севастополя… Моряки стали свидетелями и участниками торжественного события… 23 июня… с эллинга Среднего адмиралтейства — клипер «Джигит».

По мере окончания вооружения клиперы «Стрелок», «Пластун» и «Джигит» выходили на Соломбальский рейд. 27 июля отряд перешел за бар и 29 июля снялся с якоря для следования по назначению… Совершив без достойных внимания происшествий переход под парусами вокруг Скандинавии, клиперы отряда 7−8 сентября стали на якорь на Большом Кронштадском рейде.

Не столь удачно сложилось плавание клипера «Наездника». 27 сентября во время шторма у него вырвало парус и поставило клипер поперек волнения, вследствие чего пришлось пустить в ход машину…

Положительные отзывы командующего отрядом и командиров о мореходных качествах клиперов, по-видимому, стали последним аргументом в решении руководства морским ведомством послать эти суда на Дальний Восток… Присоединение к России Приамурья и Приморья… делало настоятельной необходимостью пребывание русских эскадр на Дальнем Востоке…

Суда 1-го Амурского отряда уже в 1858 году обследовали западное побережье Японского моря, были осмотрены устья рек, впадающих в заливы, названные впоследствии именем Петра Великого, Амурским и Уссурийским. В 1860 году… описали часть залива Петра Великого, осмотрели гавани Приморья. Свидетельством этой деятельности являются имена кораблей на картах Приморья… залив Стрелок, бухта Пластун, бухта Джигит… бухта Наездник… и т. д… 20 июня 1860 года был основан пост Владивосток («Владей востоком»)… Зимой суда Амурских отрядов базировались на незамерзающие порты Японии: Хокодатэ и Нагасаки» (2).

В 1860 году дальневосточные клипера возвратились в Кронштадт. Плавания эскадры из нескольких кораблей как бы начали отсчет океанскому флоту России — до этого походы дальше вод Балтики, Черного и Средиземного морей предпринимали отряды русского флота в составе одного-двух кораблей. Дальневосточные походы предугадали перспективу выхода мировой политики за пределы Европы. Клипера опередили время и, как всегда бывает с первопроходцами, оказались не нужны. Мировые проблемы пока по-прежнему решались в европейских водах, где требовались броненосцы, которых у России не было.

А.В. Лукошков, историк флота:

«…из-за нехватки средств, уходивших на строительство новых броненосных кораблей, в июле 1863 г. клипер поставили «на консервацию»… Короткая, но яркая служба обоих клиперов («Джигита» и «Наездника») закончилась утром 2 июля 1869 г. на внутреннем Тразундском рейде, когда они в качестве мишеней были затоплены в ходе показательных упражнений Практической эскадры броненосных кораблей Балтийского флота. Демонстрируя Императору Александру II новинки военно морской техники, русские моряки потопили сначала стоявший на якоре клипер «Джигит» огнем пушек, затем буксируемой миной на ходу подорвали клипер «Наездник» шедший на буксире парохода…

На первом этапе пальбу вели три наиболее мощных корабля — броненосные плавучие батареи «Не тронь меня», «Первенец» и «Кремль», вооруженные 203-мм пушками. …сначала они двигались к клиперу линией фронта и вели стрельбу из носовых орудий с дистанции 6 кабельтов (около 1100 метров). Затем они поворотили на 8 румбов и построившись в кильватер, начали действовать по клиперу залпами бортовых пушек, проходя вдоль его.

Вслед за батареями на рубеж стрельбы вышли три монитора — «Смерч», «Тифон» и «Стрелец», имевшие по два 375-мм орудия. Они также вели пальбу, медленно двигаясь кильватерной колонной вдоль корпуса клипера.

Третьими в расстреле клипера приняли участие еще пять мониторов и одна двухбашенная броненосная лодка, которые следовали в двух кильватерных колоннах. В первой колонне двигались три монитора — «Единорог», «Колдун» и «Латник», а во второй — мониторы «Броненосец», и «Лава» и лодка «Чародейка» (381-мм пушки).

В начале их стрельбы корпус «Джигита» еще оставался, а плаву, но к завершению прохода, как сказано в отчете, «старый клипер, уже надломленный залпами батарей, начал медленно погружаться в воду под ядрами мониторов, и последние снаряды «Лавы» и «Чародейки» били только в узкую полосу сеток, которые скоро затем окончательно исчезли под водою» (3).

Списанные парусные боевые корабли иногда разбирались на дрова, иногда, как в английском флоте, использовались как плавучие госпиталя, тюрьмы, склады. Архангельские клипера одними из первых на русском флоте послужили для проверки боевой подготовки артиллеристов. Передовым было решение испытать на одном из них новое минное оружие. В этом смысле клипер «Наездник» выполнил важную государственную задачу — торпедное оружие в конце XX века эффективно дополнило артиллерию, и предварило возникновение подводных лодок, составляющих сейчас почти половину ведущих военных флотов мира.

А.В. Лукошков, историк флота:

«На буксире парохода «Ястреб» шел старый кузов клипера «Наездник»… Его догонял с левой стороны под парами клипер «Гайдамак»… Целью его стараний было пустить своего брата на дно ударом подводной мины… через минуту подле борта старого клипера поднялся высокий столб воды и брызгов, но «Наездник» уцелел… «Гайдамак» не захотел атаковать своего неприятеля с другого борта, чтобы не закрыть крайне интересного зрелища, и предпочел… напасть на «Наездника» по прежнему с левой стороны последнего… Мина разорвалась… и действие ее было ужасно — «Наездник» был пробит насквозь снизу вверх. Палуба его на юте была разбита в дребеги и через эту брешь поднялся высоко вверх столб брызгов, щепы и пыли, который понесся в виде коричневого дыма, гонимого ветром… Клипер пошел ко дну весьма быстро и через минуту с небольшим скрылся под водой» (4).

Прошло почти 150 лет и останки лежащих на дне у Выборга клиперов стали предметом исследований Центра подводных исследований Русского Географического общества. Найти их не составило труда, местоположение было хорошо локализовано к западу от острова Новик. Исследователи обнаружили:

Клипер «Джигит»:

А.В. Лукошков, историк флота:

«Абсолютно целый корпус клипера был найден стоящим на дне, на ровном киле на глубине всего 13 метров и имевшем небольшой дифферент в корму… Водолазное обследование показало, что корпус практически не имеет видимых повреждений. Полностью сохранился весь палубный настил… Осмотр корпуса снаружи показал, что практически вся медная обшивка цела. Также уцелели направляющие для спуска и подъема винта и руль, который обшит медными листами… Все эти подвергавшиеся воздействию воды элементы очень хорошо сохранились… корпус внутри заполнен илом на высоту 3,5 — 4 м. в ходе осмотра обнаружено лишь несколько небольших пробоин от ядер, которые, судя по всему, просто пробивали палубу и борт насквозь» (5).

Клипер «Наездник»:

А.В. Лукошков, историк флота:

«Корпус клипера стоит на дне на глубине 12,5 м имея сильный, около 12 градусов дифферент в корму и располагаясь носом по курсу 293−295 градусов. Такое положение совершенно не соответствует приведенному описанию его затопления. В момент взрыва клипер буксировался на запад, а значит клипер «Гайдамак» должен был атаковать его с правого борта, чтобы не заслонять своим корпусом картины взрыва от глаз императора и адмиралов. И подрыв мины произошел именно под правым бортом клипера…

Осмотр показал, что его основная часть сохранилась даже лучше, нежели у найденного корпуса «Джигита»…нет повреждений от ядер. Центральная часть корпуса пострадала сильнее… взрыв, судя по обмерам, произошел ближе к месту расположения паровой машины… при осмотре места взрыва на палубе был найден шатун паровой машины. Весьма вероятно что он был выброшен из трюма наверх взрывом. .

Корма клипера повреждена незначительно… Сохранился и обшитый медными листами руль клипера. Часть разбросанных взрывом деталей корпуса и рубки лежит на грунте. Медная обшивка корпуса сохранилась везде, кроме места воздействия взрыва мины» (6).

В 2018 году Центр подводных исследований Русского географического общества, после многих лет успешных исследований на Балтике и составления Реестра подводного историко-культурного наследия Российской федерации, добрался до Русского Севера — колыбели русского флота, родины около 160 парусных линкоров и фрегатов построенных в Соломбале, тысяч торговых и промысловых поморских судов и 220 атомных подводных лодок построенных на северодвинском Севмаше. Север получит достойное его вкладу в создание русского флота место в подводной археологии.

Примечания: