Сингапур, , 17:11 — REGNUM До 102 человек возросло количество инфицированных коронавирусом COVID-2019 в Сингапуре. Об этом 29 февраля говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

Были подтверждены четыре новых случая заболевания. Среди заразившихся коронавирусной инфекцией граждане Малайзии, Филиппин и двое граждан Сингапура. Общее число инфицированных COVID-2019 в стране достигло 102 человек, при этом количество выздоровевших составляет 72.

У остальных пациентов врачи наблюдают положительную динамику, в тяжёлом состоянии находятся семеро заболевших.

Отмечается, что власти Сингапура признали распространение вируса среди жителей страны, при этом источник заражения установить удавалось не всегда. В связи с этим в стране был объявлен уровень опасности, предшествующий уровню объявления пандемии в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сингапуре не согласны с версией о бессимптомных носителях коронавируса. По заявлениям сингапурских медиков, эта теория бездоказательна.

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