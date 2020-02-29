Киев, , 16:59 — REGNUM На материковую Украину вернулись рыбаки, которых сотрудники ФСБ России задержали в Азовском море 15 февраля. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко «Укринформу».

»Рыбаки (задержанные в Азовском море) уже на Украине, — сказал Демченко. — Они находятся в Бердянске».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Азовском море задержали украинских рыбоков с уловом камбалы-калкан, у которых отсутствовали документы на право добычи водных биологических ресурсов. Суд в Керчи арестовал рыбаков на десять суток.

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