Москва, , 16:48 — REGNUM Министерство здравоохранения (Минздрав) России рекомендовало гражданам страны отказаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекцией. Об этом 29 февраля сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что группу повышенного риска для путешественников включены Китай, Южная Корея, Италия и Иран.

«Чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией населению рекомендуется соблюдать простые правила: чаще мыть руки с мылом; стараться не прикасаться немытыми руками к лицу; избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простуды», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор России настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Кузбасское УМВД РФ предупредило об ограничениях из-за коронавируса