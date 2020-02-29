Доха, , 16:33 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 был зафиксирован в Катаре. Об этом 29 февраля сообщает Qatar News Agency со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

«Пациентом является 36-летний житель Катара, который недавно вернулся из Ирана, — говорится в сообщении. — Он был эвакуирован из страны на зафрахтованном правительством самолете».

Как передавало ИА REGNUM, 28 февраля в Новой Зеландии был обнаружен первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Читайте также: В Новой Зеландии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом